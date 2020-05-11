"Сил нет терпеть ограничения": Путин напомнил россиянам о риске заражения

К принимаем мерам надо отнестись с пониманием, сказал президент

Россия начинает очень аккуратно и постепенно выходить из режима ограничительных мер, но для некоторых регионов и предприятий ограничения пока сохраняются. Об этом заявил Владимир Путин в своём вступительном слове перед началом совещания по мерам борьбы с коронавирусом.

Обращаясь к гражданам страны, президент выразил надежду на то, что они отнесутся с пониманием к принятым решениям. А глав регионов Путин попросил дать людям возможность гулять с детьми, заниматься спортом, но при этом минимизировать распространение вируса.

"Дорогие друзья! Сохраняйте и усиливайте, пожалуйста, своё внимание к личным мерам предупреждения заражения. Подчас, сил нет терпеть все эти ограничения, но заболеть и потерять работоспособность – намного хуже", - обратился президент ко всем россиянам.

Путин отметил, что от каждого гражданина зависит возвращение всё большего числа регионов к нормальной, привычной жизни.

Также президент сообщил, что период нерабочих дней, объявленный до 11 мая, продлеваться не будет. При этом часть ограничений в регионах сохраняется.

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