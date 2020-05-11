Объем тестирования на COVID-19 в Москве увеличили в три раза

Борьба с вирусом не окончена

В Москве объем тестирования на новую коронавирусную инфекцию удалось увеличить в три раза за 20 дней.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России при участии президента Владимира Путина.

"Мы увеличили втрое объем тестирований на коронавирус. Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших и лечение их. В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается", - заявил градоначальник.

Собянин отметил, что борьба с коронавирусом не окончена, вероятность распространения инфекции будет оставаться в городе еще долго. Поэтому сейчас перед властями стоит задача – обеспечить нормальную жизнь горожан в новой реальности.

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