ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Когда откроются российские курорты

18:54
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Самый оптимистический прогноз - середина лета

Пандемия коронавируса дала отличный шанс для развития внутреннего туризма в России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканалу "Россия-24". По его словам, как только заболеваемость в стране начнёт снижаться, внутренний туризм с доступными турпродуктами станет активно развиваться.
В Москве обсудили цифровую экономику в индустрии туризма

Российские курорты намного дешевле иностранных, наша туристическая инфраструктура уже подросла, уверен Чернышенко. Вице-премьер отметил, что как только эпидемия пойдёт на спад, граждане отправятся в путешествия по России.

Пока об открытии курортов речи не идёт, но туроператоры ранее высказывали предположение, что к середине лета ограничения будут сняты и туристический бизнес оживёт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пляж в Крыму
Пляж в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.