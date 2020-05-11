Когда откроются российские курорты

Самый оптимистический прогноз - середина лета

Пандемия коронавируса дала отличный шанс для развития внутреннего туризма в России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканалу "Россия-24". По его словам, как только заболеваемость в стране начнёт снижаться, внутренний туризм с доступными турпродуктами станет активно развиваться.

Российские курорты намного дешевле иностранных, наша туристическая инфраструктура уже подросла, уверен Чернышенко. Вице-премьер отметил, что как только эпидемия пойдёт на спад, граждане отправятся в путешествия по России.

Пока об открытии курортов речи не идёт, но туроператоры ранее высказывали предположение, что к середине лета ограничения будут сняты и туристический бизнес оживёт.

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