Собянин рассказал о новой культуре поведения на предприятиях

Гражданам надо подумать о своём здоровье

После открытия предприятий, которые приостановили свою работу из-за пандемии коронавируса, на них должна сложиться новая культура поведения. Руководителям и работникам следует проявить максимальную заботу о собственном здоровье и о тех, кто находится рядом с ними. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его мнению, ответственность и соблюдение мер безопасности должны стать основной выхода из ограничений. Собянин выделил ключевые направления в процессе ослабления ограничительных мер. Работодатели должны максимально обеспечить безопасность своих работников, а гражданам следует ответственно относится к своему здоровью, считает мэр Москвы.

Напомним, что 12 мая в столице возобновят работу предприятия, в том числе, строительного комплекса, остановленные из-за пандемии коронавируса. Все сотрудники должны носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию – таковы обязательные условия для работы на этих предприятиях. Также необходимо наладить массовое тестирование на коронавирус и держать в постоянной мобилизационной готовности систему здравоохранения.

Между тем ограничительные меры в Москве сохранятся до 31 мая. В прежнем режиме работает система цифровых пропусков. В общественных местах граждане должны носить защитные маски и перчатки, за их отсутствие предусмотрен штраф.

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