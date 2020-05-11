Учёные создали калькулятор смерти от коронавируса

Он прогнозирует вероятность летального исхода

Учёные презентовали калькулятор вероятности смерти от коронавируса. Подобные сервисы, связанные со смертью или продолжительностью жизни, чрезвычайно популярны в Сети.

Калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией разработали в Польше, сообщает РИА Новости. Компьютерная программа учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырёх основных типах хронических заболеваний. Среди них - сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.

Если присутствует хотя бы одна из этих патологий, вероятность смерти от коронавируса в случае заражения увеличивается. Смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1%. А к примеру 80-летний мужчина с сахарным диабетом и онкологией умрёт от COVID-19 с вероятностью 25%, а женщина с такими же вводными данными умрёт с вероятностью 14%.

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