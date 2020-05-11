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В Москве снизилось число госпитализаций с коронавирусом

19:51
  • понедельник
  • 11 мая 2020

Это связано с увеличением тестирования

В Москве снизились показатели госпитализации больных с коронавирусом, об этом сообщил мэр Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 11 мая в режиме видеоконференции обсуждались вопросы снятия ограничений и меры по борьбе с пандемией.
Объем тестирования на COVID-19 в Москве увеличили в три раза

По словам Собянина, увеличение втрое объёмов тестирований граждан позволило обеспечить раннюю выявляемость носителей болезни. "В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остаётся стабильным и даже снижается", - констатировал Собянин.

В Москве до 31 мая действует режим всеобщей самоизоляции. 12 мая с мерами предосторожности откроются промышленные предприятия и стройки. Работающие на них граждане будут обязаны носить защитные маски и перчатки. Также масочный режим вводится по всей столице.

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