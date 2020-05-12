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Пять человек погибли при пожаре в больнице в Петербурге

08:15
  • вторник
  • 12 мая 2020

Очаг возгорания находился в реанимации

Пожар в больнице в Санкт-Петербурге, где лечатся больные коронавирусом, по последним данным, локализован. Очаг возгорания находился в "красной зоне", в реанимации.
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"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, дом 1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - приводит "Интерфакс" слова источника в экстренных службах.

В эпицентре пожара оказалась палата интенсивной терапии с пациентами, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких. Пятеро из них погибли. Предполагают, что воспламенился аппарат ИВЛ.

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