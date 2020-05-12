"Суперлюди": биолог рассказала, у кого возникает иммунитет к COVID-19

У некоторых пациентов не вырабатываются антитела

Профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова рассказала, что люди по-разному переносят коронавирусную инфекцию. При этом у одних пациентов формируется иммунитет к COVID-19, а у других нет.

По словам доктора биологических наук, у 7-8% переболевших были температура и кашель, но не возникло антител к коронавирусу. Их организм избавился от инфекции с помощью интерферонов (а не антител), поэтому у таких людей нет иммунитета к COVID-19.

Сильный иммунитет получили другие 7-8% пациентов. Многие из них - люди старшего возраста, которые тяжело перенесли болезнь.

"У нас есть суперлюди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой, что и делается", - цитирует Анчу Баранову РИА Новости.

Между этими двумя группами - "суперлюдей" и пациентов без антител - расположились те, кто может похвастаться иммунитетом к COVID-19 разной силы. Примерно у 40% из них иммунитет весьма слабый. В некоторых случаях их иммунитет слабеет в течение месяца, отчего увеличивается вероятность повторного заболевания.

По последним данным, свыше 4,2 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, более 287 тысяч скончались.

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