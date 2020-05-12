У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус

Алексей Шабунин самоизолировался в рабочем кабинете

Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. По его словам, он сдал тесты сразу, как почувствовал первые симптомы недомогания.

"После получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий", - рассказал Шабунин.

В последнее время с коллегами он общался только по видеосвязи, пишет Газета.ру. Шабунин заверил, что Боткинская больница продолжает работу в полном объеме, в том числе по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

По данным на утро 12 мая, в России с начала эпидемии выявлено свыше 221 тысячи случаев заражения коронавирусом. Почти 40 тысяч выздоровели. 2009 пациентов скончались.

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