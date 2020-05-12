Москвичам пообещали жару и ливни

Показатели соответствуют июлю

Температура в столице 12 мая поднимется до июльских значений. Синоптики пообещали москвичам 24 градуса тепла. Но тучи все же закроют небо: на Москву выпадет около пятой части месячной нормы осадков.

"Погодные условия в столичном регионе обусловлены влиянием теплого сектора атлантического циклона. У нас облачно с прояснениями, во второй половине дня прольются скоротечные, но интенсивные ливневые дожди, местами с грозами", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеослужбы, атмосферное давление во вторник снизится до 731 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. В Подмосковье воздух прогреется до 20-25 градусов, передает РИА Новости.

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