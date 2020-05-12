Женщин предупредили об угрозе бесплодия из-за коронавируса

Пока это только предположение

Коронавирус может приводить к бесплодию у женщин. Такое предположение сделали китайские ученые. По данным специалистов, SARS-CoV-2 может инфицировать яичники, матку и плаценту, а также приводить к нарушению менструального цикла.

Одной из причин негативного воздействия на репродуктивную систему может являться наличие в клетках значительного количества рецепторов ACE2. Через них патоген проникает в организм. Эти рецепторы могут также содержаться в печени, почках, ЦНС, а не только в легких.

Российские вирусологи разделяют мнение китайских коллег, пишет газета "Известия". По словам, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирскоо государственного университета Сергея Нетесова, многие вирусные и бактериальные инфекции оказывают влияние на репродуктивную систему.

"У нового коронавируса есть такой потенциал, как это отмечено в приведенной публикации. Хотя точных данных относительно такой возможности пока нет. Скорее всего, уже к концу года появятся медицинские исследования, основанные на реальных фактах, а не на гипотезах", - сказал он.

Однако ученые признают, что пока достаточных сведений о влиянии новой коронавирусной инфекции на организм нет. По словам врача-гинеколога Екатерины Ожогиной, пока есть данные исследования 73 беременных женщин с подтвержденным диагнозом. По их результатам, около 2,3% детей дали положительный результат на вирус вскоре после рождения. Кроме того, были проведены анализы околоплодных вод, пуповинной крови и грудного молока. Все образцы показали отрицательный результат. В 2% случаев у инфицированных женщин происходило самопроизвольное прерывание беременности.

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