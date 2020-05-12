В МЧС рассказали, как правильно носить медицинские маски

Нужно их плотно закреплять

В МЧС рассказали, как правильно носить маски в условиях пандемии COVID-19. В ведомстве указали, что необходимо их плотно закреплять, а также не касаться их поверхности руками при снятии.

"Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы", — пишут "Известия".

Маска необходима в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями. Также маску нужно надевать общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

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