Как подготовиться к тестированию на коронавирус

Все довольно просто

Эксперты объяснили, как подготовка к тестированию на COVID-19 влияет на результат.

Для проведения анализа у пациента берут мазок с задней стенки глотки. За три часа до этой процедуры не рекомендуется есть, пить, курить, чистить зубы, полоскать горло и жевать жевательную резинку. Это объясняется тем, что пораженные вирусом клетки слизистой оболочки попадают в пищевод вместе с едой, водой и слюной.

"Вышеперечисленные действия могут влиять на количество копий вируса, остающихся на слизистых, а следовательно, и на результат самого анализа", - сказала РБК Дарья Горякина, работающая в одной лабораторной службе.

Горякина подчеркнула, что тестирование на коронавирус отражает состояние человека на момент взятия биоматериала. То есть нет гарантии, что на следующий день клиент не станет носителем вируса.

На результат тестирования также влияют неправильная процедура взятия биологического материала и нарушение правил его транспортировки.

Специалист по диагностике инфекционных заболеваний Дмитрий Гордеев сообщил, что во время взятия мазка на зонд может попасть недостаточное количество клеток. Такой риск возрастает в том случае, если пациент сам берет у себя мазок при "бесконтактных" тестах. Гордеев посоветовал обращаться к специалистам для сбора биоматериала.

"Обычному человеку правильно самостоятельно взять зондом назальный образец весьма непросто, а образцы из ротоглотки малоинформативны сами по себе", - рассказали в компании, предоставляющей услуги в области лабораторной диагностики.

По последним данным, свыше 4,2 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, более 287 тысяч скончались.

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