Москвичам разъяснили принцип действия защитных масок и перчаток

Они создают физическую преграду для коронавируса

COVID-19 передается воздушно-капельным путем, а маски и перчатки создают преграду на пути его распространения. Москвичам объяснили, как правильно пользоваться защитными средствами. С 12 мая в столице вводится масочный и перчаточный режим: граждане обязаны носить медицинскую маску и перчатки в общественном транспорте и на объектах торговли.

"Люди ходят в магазин, ездят на общественном транспорте, но у большинства заболевших коронавирус протекает бессимптомно. Они, сами того не подозревая, могут заразить окружающих", - приводит слова главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи Андрея Тяжельникова пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Медицинская маска – одноразовое средство индивидуальной защиты, поэтому после двух часов непрерывного ношения ее следует утилизировать, напомнили в департаменте. Повторное использование маски может спровоцировать попадание вируса на слизистую.

Специалисты пояснили, что перчатки лучше всего выбрать одноразовые из нитрила или тканевые хлопковые. Они должны плотно прилегать к рукам. Одноразовые перчатки носят не более 2-х часов, тканевые можно носить весь день. Последние после использования можно выстирать при температуре 100 градусов.

В департаменте напомнили, что все эти правила обязательны и для детей. Эксперты подчеркивают, что это вопрос безопасности и жизни – как отдельного гражданина, так и окружающих, передает "Интерфакс".

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