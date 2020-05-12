ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вице-мэр российского города сходила на шашлыки и лишилась должности

09:34
  • вторник
  • 12 мая 2020

Режим самоизоляции не остановил чиновницу

Вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко лишилась должности после того, как нарушила режим самоизоляции и сходила на шашлыки. Ранее в соцсетях появилось видео из местной базы отдыха, на котором запечатлена большая компания отдыхающих, среди которых была замечена и чиновница.

Инцидент произошел 10 мая, когда в регионе действовал режим самоизоляции. Представитель базы отдыха утверждает, что в этот день заведение не работало, а сама Демченко обвинила авторов ролика в провокации.

Тем не менее, глава Новороссийска принял решение об увольнении заместителя. В своем инстаграме он назвал ее поведение неподобающим, пишет Газета.ру.

"Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку", - заявил Игорь Дьяченко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Екатерина Демченко
Екатерина Демченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.