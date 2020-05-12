Вице-мэр российского города сходила на шашлыки и лишилась должности

Режим самоизоляции не остановил чиновницу

Вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко лишилась должности после того, как нарушила режим самоизоляции и сходила на шашлыки. Ранее в соцсетях появилось видео из местной базы отдыха, на котором запечатлена большая компания отдыхающих, среди которых была замечена и чиновница.

Инцидент произошел 10 мая, когда в регионе действовал режим самоизоляции. Представитель базы отдыха утверждает, что в этот день заведение не работало, а сама Демченко обвинила авторов ролика в провокации.

Тем не менее, глава Новороссийска принял решение об увольнении заместителя. В своем инстаграме он назвал ее поведение неподобающим, пишет Газета.ру.

"Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку", - заявил Игорь Дьяченко.

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