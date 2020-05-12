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Мультипликатор Борис Савин умер в возрасте 83 лет

09:39
  • вторник
  • 12 мая 2020

Он боролся с тяжелой болезнью

Мультипликатор Борис Савин скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Он работал над такими мультфильмами, как "Волшебник Изумрудного города", "Большой секрет для маленькой компании", "Дядюшка Ау", "Как старик корову продавал", "Падал прошлогодний снег". 
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Шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков рассказал, что Савин скончался 9 мая. "Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал", - сообщил он в Facebook. 

По словам Капкова, легендарному мультипликатору довелось работать с Юрием Норштейном, Владимиром Дегтяревым, Романом Качановым.

В прошлом году Бориса Савина пригласили на церемонию вручения национальной анимационной премии "Икар". "Борис Викторович был счастлив прикоснуться к сообществу, повидать своих коллег", - написал Капков. 

Как передает "Интерфакс", Савин работал на киностудии "Союзмультфильм", студии "Мульттелефильм" ТО "Экран" и на студии "Хилос" в Дрездене.

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