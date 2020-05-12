Число проведенных в России тестов на COVID-19 приближается к 6 миллионам

Под наблюдением врачей остаются более 250 тысяч человек

Более 250 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на COVID-19. За последние сутки в стране, по данным Роспотребнадзора, проведено 168 тысяч тестов на коронавирус.

"В России проведено более 5,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 251 тысяча человек", - говорится в сообщении ведомства.

За сутки в целом по стране выявлено 11 656 заболевших коронавирусом, общее число достигло 221 344. Выздоровели 39 801 пациентов. В Москве, по данным мэрии, за последние сутки, вылечились 1 820 человек.

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