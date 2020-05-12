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Названа предварительная причина пожара в больнице Петербурга

09:49
  • вторник
  • 12 мая 2020

Погибли пять человек

Пожар в больнице Санкт-Петербурга мог произойти из-за неисправности одного из аппаратов искусственной вентиляции легких или короткого замыкания. Возгорание произошло в реанимации на шестом этаже.

В результате ЧП погибли пять человек. Эту информацию подтвердил прокурор города Сергей Литвиненко, который прибыл на место пожара. По его словам, все погибшие находились в одной палате.

Люди в соседних палатах были эвакуированы и не пострадали, пишет ТАСС.

Пожар в больнице Святого Георгия произошел во вторник утром. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен

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