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Поклонники раскритиковали Успенскую за любовь к "Дому-2"

10:24
  • вторник
  • 12 мая 2020

Звезда пытается понять современные отношения между полами

Певица Любовь Успенская вызвала гнев многочисленных поклонников. Она призналась, что ее "отвлекает и успокаивает" просмотр скандального шоу "Дом-2". Кроме того, эта программа помогает артистке составить хоть какое-то представление о личной жизни ее дочери, которая фактически сбежала от матери в США. 
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"Мне интересно смотреть эту программу, чтобы понять современную молодежь. Ребята строят свои отношения по своим правилам и понятиям", - заявила Любовь Успенская. Она с удивлением обнаружила, что сейчас женщины воюют за мужчин, а не мужчины за женщин. Представители сильного пола больше не пытаются добиться расположения дам, сделала вывод певица. 

Такая ситуация не нравится Успенской, но ей интересно наблюдать за отношениями молодых людей. "Все-таки, как ни крути, я родила дочь, и мне хочется осознавать, как же она будет строить свою личную жизнь в современных реалиях", - написала звезда в Instagram. 

Своими размышлениями на этот счет она поделилась с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Ведущая "Дома-2" записала для Успенской видео со съемок шоу. "Все очень обрадовались, когда узнали, что ты смотришь "Дом-2". Люблю тебя!" - сказала Бузова в камеру. 

Интернет-пользователи бурно отреагировали на этот пост Успенской. Некоторые объявили, что отписываются от певицы. 

- По этой программе вы не поймете современную молодежь! Это антипример! 

- Я от вас этого не ожидал. 

- Любовь, я обожаю ваше творчество... уже очень много лет ваша поклонница... только не это...

- И вам не стыдно говорить, что вы это любите? 

- Люба! Вы упали в моих глазах!

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