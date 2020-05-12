Появилось видео пожара в больнице в Петербурге

Возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия, где лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. Возгорание началось рано утром в отделении реанимации. Погибли 5 человек.

Пожар в больнице Святого Георгия к этому часу полностью потушен, спасатели уже вышли на улицу - можно видеть, как они проходят тщательную дезинфекцию. Обрабатывают не только людей, но и машины- все для того, чтобы не допустить распространения, люди работали в красной зоне. Больница была перепрофилирована для пациентов с коронавирусной инфекцией, передает "ТВ Центр".

Пожар начался около шести утра в отделении реанимации на шестом этаже здания. К семи часам огонь уже был потушен, выгорело около 10 квадратных метров. В палате в этот момент находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. Пятеро человек погибли.

Сейчас палата реанимации, где произошло возгорание, тщательно проветривается, можно видеть, что одно из окон обгорело. 150 человек, которые находились на этаже, перевели этажом ниже.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неисправное медицинское оборудование.Сейчас на месте работают все экстренные службы города. Возбуждено уголовное дело.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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