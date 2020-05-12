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В России за сутки умерли 107 человек с коронавирусом

11:54
  • вторник
  • 12 мая 2020

Последние подробности о пандемии

Новые данные о ситуации с коронавирусом в России. За последние сутки зарегистрировано еще 10 тысяч 899 случаев в 83-х регионах.  Причем симптомов не было у 43-х процентов заболевших. Всего в стране уже более 232 тысяч подтвержденных диагнозов. От осложнений, вызванных вирусом, умерли ещё 107 пациентов, передает "ТВ Центр".

Под наблюдением медиков остаются свыше 250 тысяч человек, проведено почти 6 миллионов лабораторных исследований на наличие инфекции. Причем 168 тысяч тестов сделано только за последние сутки.

И еще 3 тысячи 711 человек - выписаны из больниц, таким образом общее число выздоровевших - превысило 43 с половиной тысячи.

Из больниц после курса лечения выписаны тысяча 820 человек, они полностью победили болезнь и теперь могут стать донорами плазмы крови , чтобы помочь другим  в борьбе с вирусом. 

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