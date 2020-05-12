Испугавшаяся суда Дана Борисова упрашивала Волочкову забрать иск

Балерина прощать телеведущую больше не намерена

Дана Борисова просила Анастасию Волочкову не подавать на нее в суд за клевету. Ранее телеведущая не раз обвиняла балерину в алкоголизме. Терпение Волочковой в итоге лопнуло и она решила остановить поток наговоров через суд.

Как выявило издание kp.ru ("Комсомольская правда"), Борисова прислала Волочковой несколько сообщений, в которых пыталась разузнать о намерениях балерины, и заверить, что ничего плохого о ней не говорила.

"Настя, хотела поговорить по поводу суда, узнать, насколько серьезны твои намерения... И почему претензия ко мне. Я ведь не давала о тебе никаких интервью", — уверяет телеведущая.

Тогда Волочкова сжалилась и забрала заявление из суда. Но после этого Борисова снова начала негативно высказываться о балерине. Теперь же Волочкова терпеть обиды не намерена.

В начале апреля, как пишет eg.ru ("Экспресс-газета"), балерина вновь обратилась в суд, пытаясь защитить свою репутацию. И теперь она вряд ли откажется от своих планов.

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