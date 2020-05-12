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В Европе снимают ограничения из-за коронавируса. К чему это приводит?

11:58
  • вторник
  • 12 мая 2020

Рост инфицированных зафиксирован в Германии

Европейские страны начали постепенно снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В большинстве провинций Испании, которая лидирует по числу заражённых в Европе, снова заработали кафе, небольшие рестораны, магазины и общественные пляжи. Людям разрешено собираться вместе в количестве до десяти человек. Исключение составляют Мадрид и Барселона – наиболее пострадавшие от пандемии города, передает "ТВ Центр".

А в пограничных городах королевства отмечен неожиданный наплыв жителей Франции. Которые воспользовались послаблениями, чтобы затовариться более дешёвым, чем на родине, алкоголем и табаком. В результате, в супермаркетах выстроились большие очереди. Медики бьют тревогу, опасаясь новых очагов заражения.

Рост инфицированных уже зафиксирован в Германии - сразу после того, как карантинные меры в стране были ослаблены. Несмотря на это, в минувшие выходные по крупнейшим городам страны прокатилась волна массовых митингов за снятие ограничений.

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