В Москве рассказали, как современные технологии меняют мир

Сильные идеи переворачивают мир вокруг, отметил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития

Как современные технологии стремительно меняют мир и приближают будущее, рассказал российским школьникам Дмитрий Песков. Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития открыл тематическую онлайн-неделю Всероссийского конкурса "Большая перемена".

В творческих состязаниях участвуют учащиеся старших классов. Для подростков с активной жизненной позицией это новая возможность проявить свои таланты, реализовать самые смелые идеи и получить сотни призов - в том числе и денежных, которые можно будет направить на дальнейшее обучение.

"Вы входите в мир, в котором технологии будут означать всё. Но ещё больше будет значить контроль за этими технологиями. Сила поколений, сила складывается из пережитых трудных времён. Из возможностей расти в тот момент, когда тяжело и когда самые сильные люди приходят с сильными идеями. Именно сильные идеи переворачивают мир вокруг", - отметил Песков.

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