Во Франции разгорелся скандал вокруг бывшего президента

С чем он связан?

Популярный миф о любвеобильности французских мужчин, независимо от их возраста, обретает новую почву. Прокуратура Парижа разбирается в деле, где сексуальным агрессором вот-вот признают 94-летнего экс-президента Жискара д’Эстена.

Его знают как реформатора, сторонника НАТО, бонвивана и дальнего родственника Людовика XV. Но кто же думал, что в 94 патриарха французской политики Валери Жискар д’Эстена запишут в сексуальные хищники. Этот инцидент случился еще в 2018-м. Когда к бывшему президенту Франции приехала съемочная группа немецкого канала WDR. Поговорили о друге Жискар д’Эстена канцлере Шмидте. А после 37-летняя журналистка Анн-Катрин Штраке попросила фото на память. Что было дальше - рассказывает газета “Зюддойче цайтунг”

"Во время фотографирования Жискар д'Эстен обнял ее за талию, а затем провел рукой по бедрам. Штраке попыталась оттолкнуть его руку, но не смогла этого сделать. После Жискар д'Эстен предложил посмотреть фотографии на стене в своем кабинете. И снова дотронулся до ее ягодиц. Она снова попыталась оттолкнуть его руку, но потерпела неудачу. Прощаясь, Жискар д'Эстен прошептал ей на немецком: "Сладких снов", - пишет СМИ.

Вернувшись со съемок, корреспондент рассказала о негалантном поведении экс-президента начальству. Те провели служебную проверку. Которая, заявили в WDR, подтвердила слова сотрудницы. Однако почему же так долго не давали ход делу? Сама Анн-Катрин утверждает, что сперва не хотела поднимать шумиху. Но позже передумала, вдохновившись движением Me too.

Во Франции мнения на этот счет разделились. Достоин ли инцидент того, чтобы испортить репутацию политика?

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Париж.

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