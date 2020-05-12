Выявлять нарушителей масочного режима будут с помощью камер

Оштрафовать физическое лицо можно только очно

Камеры видеонаблюдения на предприятиях, в транспорте и магазинах будут фиксировать людей без масок и перчаток в Москве. При этом выписать протокол нарушителям - пассажирам или посетителям торговых точек - можно только очно. А предприятие может быть оштрафовано на основании данных видеофиксации.

"С помощью камер в транспорте может быть зафиксировано, что водитель без масок и перчаток, тогда транспортная компания может быть оштрафована. В отношении пассажиров, то есть физических лиц, а не юридического лица, протоколы о нарушении режима самоизоляции можно составить только очно", - сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Руководитель Главконтроля пояснил, что, к примеру, с помощью камер в метро можно оценить, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим. А в случае нарушений - оперативно направить на место сотрудников полиции или контролеров, приводит комментарий Данчикова ТАСС.

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