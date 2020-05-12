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В России за сутки выявлено еще 10899 зараженных коронавирусом

10:41
  • вторник
  • 12 мая 2020

Скончались 107 пациентов

В России за минувшие сутки выявлено еще 10899 случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число заболевших с начала эпидемии выросло до 232243.

Лидирует по количеству выявленных случаев Москва - 5392. Ранее власти города поясняли, что рост связан не с увеличением заболеваемости, а с возросших уровнем тестирования. В Подмосковье за сутки выявлено 1063 случаев.

Кроме того, за сутки скончались 107 человек, в том числе в Москве - 55 пациентов. Общее число умерших пациентов с коронавирусом составляет 2116.

Вылечились за сутки еще 3711 человек. Всего с начала распространения заболевания от коронавируса излечились уже 43512 пациентов.

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