Режим временных ограничений в Москве сохраняется до 31 мая

С 12 мая возобновят работу только строительные и промышленные предприятия

В России завершился период нерабочих дней. Об этом накануне в обращении к россиянам объявил Владимир Путин. С 12 мая начался постепенный выход из ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. В каждом регионе власти самостоятельно определят сроки и этапы снятия ограничений.

Так, в Москве режим временных ограничений сохранится до 31 мая. До конца месяца закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны. Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Граждане должны соблюдать режим самоизоляции. Сохраняется пропускная система.

Тем не менее, уже с 12 мая в Москве возобновят работу промышленные и строительные компании. К работе допускаются только те работники, без присутствие которых предприятия и стройки работать не могу. Остальные сотрудники должны оставаться дома.

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