Верник показал откровенное фото с беременной экс-женой

Снимок сделали за месяц до рождения звездного сына

Актер и телеведущий Игорь Верник опубликовал в Instagram фотографию со своей бывшей супругой Марией Казаковой, которая подарила ему сына Григория. Сейчас Казакова воспитывает дочь от второго супруга.

"Нашел фото, которое было сделано за месяц до рождения сына", - написал телеведущий. На снимке он с экс-супругой позируют обнаженными по пояс. Верник прильнул к животу Казаковой, которая прикрыла грудь руками.

По-видимому, публикацию этой откровенной фотографии Игорь Верник приурочил ко Дню матери, который во многих странах мира праздновали 10 мая. В России этот праздник отмечают 29 ноября.

Многие интернет-пользователи написали, что сын Верника и Казаковой вырос копией матери.

- Очень хорошее, доброе фото, - пишут в соцсети.

- Сын - копия мамы! Я сначала подумала, это он в парике.

- Вы не меняетесь совсем. Как можно так сохраниться?

- Между собой прям очень похожи.

- Да, Григорий действительно мамина копия. Мама очень яркая, выразительная женщина.

В ноябре Григорию исполнится 21 год. Он учится во МХАТе и уже сыграл несколько эпизодических ролей в кино. Отец с сыном много времени проводят вместе. В марте, например, Верник опубликовал видео, на котором Григорий потчует его яичницей.

Напомним, Игорь Верник был женат дважды. Что сейчас происходит в его личной жизни, неизвестно.

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