Коэффициент распространения COVID-19 в Москве снизился до минимума

Показатель держится на отметке меньше единицы вторые сутки

Вторые сутки подряд коэффициент распространения COVID-19 в Москве держится ниже единицы. За последний день показатель уменьшился на 0,03, опустившись до минимального значения 0,94. Данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Формулу для расчета коэффициента распространения инфекции разработал Роспотребнадзор. Чтобы регион России мог перейти к первой фазе ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, показатель должен быть не больше единицы.

Средний показатель по стране также третий день держится на минимальной отметке. По данным оперштаба, коэффициент распространения COVID-19 в регионах – 1,04, передает ТАСС.

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