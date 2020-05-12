Пятеро журналистов скончались от коронавируса в России

Заражены 200 человек

В России с начала эпидемии скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Кроме того, заражено еще 200 человек.

По его словам, все находятся в очень непростой ситуации. Во всем мире скончались уже около 60 журналистов.

"А журналисты уже тем более сейчас, как и врачи, на первой линии фронта борьбы с вирусом", - сказал Соловьев. Его слова приводит агентство ТАСС.

По данным на 12 мая, в России с начала эпидемии подтверждено 232243 случая заражения коронавирусом. Скончались 2116 человек.

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