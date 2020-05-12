Масочный режим соблюдают более 90% москвичей

Перчатки носят не все

Москвичи дисциплинированно соблюдают масочный режим, введенный в столице с 12 мая. 94% пассажиров столичной подземки утром во вторник были в масках. Правда, перчатки носят пока не все.

"Утром в метро спустились 94% пассажиров в масках и 68% в перчатках",- сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Некоторые пассажиры приобретали элементы защитной экипировки в кассах метро. По данным Ликсутова, с 5:30 до 9:00 утра было куплено 2835 масок и 8648 пар перчаток. Больше всего средств защиты продано на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях. А вот на станциях "Кузьминки" и "Павелецкая" было больше всего пассажиров, которые заранее позаботились о безопасности – своей и окружающих.

Ранее сообщалось, что нарушителям режима грозят штрафы. Однако в ГКУ "Организатор перевозок" сообщили, что в первый день, 12 мая, решили ограничиться предупреждением.

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