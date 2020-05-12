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"Больно смотреть": Лазарев опубликовал фото травмированной ноги

12:02
  • вторник
  • 12 мая 2020

Поклонники в ужасе

Певец Сергей Лазарев впервые обнародовал фото травмы, которую он получил на репетиции своего красочного номера на "Евровидении" в 2016 году. 
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Лазарев упал с декорации накануне первого полуфинала. Несмотря на боль и страх перед новыми увечьями, он не отказался от выступления. Во время шоу он поднялся по стене, из которой выдвигались кубы-ступени. 

"Телефон выдал мне воспоминание 4-летней давности <...> С тех пор вплоть до финала мне каждую ночь снился сон, что я падаю с декорации во время конкурса", - написал Сергей Лазарев в Instagram. 

- Настоящий победитель! 

- Очень сложный и крутой был трюк.

- Какой ужас, аж больно смотреть!

- Как же Вы выступали-то с такой травмой! Героическое выступление!

- Наш герой!

Напомним, что на "Евровидении-2016" Лазарев занял третье место, хотя по итогам зрительского голосования он оказался на первом. На "Евровидении-2019" Сергей Лазарев снова получил третье место.

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