ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: до конца года планируется запустить 25 км линий метро

12:10
  • вторник
  • 12 мая 2020

Мэр осмотрел станцию "Кленовый бульвар"

Власти Москвы до конца этого года планируют запустить 25 километров линий метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Во вторник он осмотрел строящуюся в районе Нагатинский Затон станцию "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии.

По его словам, строительство метро не останавливалось, несмотря на все ограничения, строительство метро не останавливалось. За весь этот период времени было запущено около 14 километров метро.

"До конца года мы планируем запустить всего 25 км. Большая стройка, большое количество людей, большое количество техники. Останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс. И это важнейшая стройка для Москвы и для москвичей", - сказал мэр Москвы.

В то же время он напомнил, что с 12 мая в городе возобновили работу строительные и промышленные предприятия. При этом на объектах строительства должны соблюдаться все санитарные требования. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Метрострой
Метрострой
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.