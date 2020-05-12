Собянин: до конца года планируется запустить 25 км линий метро

Мэр осмотрел станцию "Кленовый бульвар"

Власти Москвы до конца этого года планируют запустить 25 километров линий метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Во вторник он осмотрел строящуюся в районе Нагатинский Затон станцию "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии.

По его словам, строительство метро не останавливалось, несмотря на все ограничения, строительство метро не останавливалось. За весь этот период времени было запущено около 14 километров метро.

"До конца года мы планируем запустить всего 25 км. Большая стройка, большое количество людей, большое количество техники. Останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс. И это важнейшая стройка для Москвы и для москвичей", - сказал мэр Москвы.

В то же время он напомнил, что с 12 мая в городе возобновили работу строительные и промышленные предприятия. При этом на объектах строительства должны соблюдаться все санитарные требования.

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