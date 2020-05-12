Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе

Предварительные причины трагедий в Москве и Петербурге озвучили эксперты

Ставшие причиной пожаров аппараты искусственной вентиляции легких были изготовлены на одном заводе. Установки ИВЛ загорелись в 50-й больнице имени Спасокукоцкого в Москве 9 мая и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 числа.

"По имеющимся данным, загоревшийся сегодня аппарат ИВЛ был произведен на Уральском приборостроительном заводе. Сгоревший ИВЛ в Москве также был произведен на этом же заводе", - сообщили агентству ТАСС источники в правоохранительных органах.

По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород. Что касается трагедии в больнице Петербурга, причины ЧП уточняются.

Как сообщалось, 12 мая пожар вспыхнул в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где проходили лечение пациенты с коронавирусом. Погибли пять человек, подключенные к аппаратам ИВЛ.

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