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В Москве введен обязательный масочный режим

12:13
  • вторник
  • 12 мая 2020

В общественных места нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров

С 12 мая в столице вводят масочный режим. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте мэра Москвы.  Ранее соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 

В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки. Такая мера рекомендована санитарными врачами. Она связана с режимом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, который действует уже полтора месяца. 

В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях, которые возобновят свою деятельность тоже 12 мая. Необходимо не только носить маски и перчатки во всех помещениях общего пользования, но и соблюдать социальное дистанцирование. При появлении симптомов ОРВИ сотрудники предприятий должны оставаться дома. Чтобы вернуться к работе, надо будет предоставить больничный лист или справку от врача.

Как ранее сообщалось, контролеры ГКУ "Организатор перевозок" начали с сегодняшнего дня проверку соблюдения требования носить маски и перчатки в общественном транспорте столицы.

Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках будет считаться нарушением. Если пассажир не будет использовать маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тыс. руб. (за нарушение ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

Требование обязательного использования средств защиты - это новый шаг к возвращению к обычной жизни, разумная предосторожность и страховка от нового всплеска заболеваемости.

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