"Москино" проведет цикл бесплатных онлайн-лекций об архитектуре в кино

Лекции запланированы на 13, 15, 20 и 22 мая

В мае сеть кинотеатров "Москино" проведет бесплатные онлайн-лекции из цикла "Архитектура в кино".

Как говорится на сайте столичного мэра, прямые трансляции можно будет увидеть на сайте "Москино" и на странице организации в Facebook. Лекции намечены на 13, 15, 20 и 22 мая. Предварительная регистрация не требуется. Перед лекцией желательно посмотреть заявленные в программе фильмы.

"Лекции посвящены кинематографу разных стран и эпох. Можно будет узнать о значении архитектуры в известных советских и российских фильмах, в европейских картинах 1920-х и американском кино 1970-80-х", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Зачем режиссеры строили для своих картин целые города и планеты? Как архитектура создает уникальную атмосферу в фильме и какую роль она играет в кинематографе XX - начала XXI века? Ответы на эти и другие вопросы можно будет вынести из курса лекций "Архитектура в кино".

Онлайн-лекция 13 мая носит название "От "Метрополиса" до "Бегущего по лезвию". В ней пойдет речь о европейских лентах 1920-х годов и голливудских работах 1970 - 1980-х. Зрителям расскажут о таких фильмах, как "Метрополис", "Звездные войны", "Сияние", "Время развлечений", "Спящий" и "Бегущий по лезвию".

15 мая любители кино узнают о том, какую роль архитектура сыграла в лентах "Гаттака" и "Эквилибриум", им также поведают об архитектурном символизме в картинах "Бразилия" и "Шоу Трумана". Онлайн-лекция получила название "От "Охотников за привидениями" до "Шоу Трумена".

На лекции "От "Аэлиты" до оттепели", которая состоится 20 мая, поговорят о фильмах "Аэлита" Якова Протазанова, "Новая Москва" Александра Медведкина, "Черемушки" Герберта Раппапорта, "Третья Мещанская" Абрама Роома, "Наследный принц Республики" Эдуарда Иогансона, а также "Еще раз про любовь" Георгия Натансона.

22 мая горожан ждет лекция "От "Иронии судьбы" до наших дней", посвященная отечественному кино 1970-2010-х годов. Лектор расскажет об архитектуре в картинах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Кин-дза-дза!". Речь также пойдет о фильмах "Любить человека" Сергея Герасимова, "Курьер" Карена Шахназарова и "Шпион" Алексея Андрианова.

"Москино", которое входит в структуру Департамента культуры города Москвы, ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами, а также курирует общегородской фестиваль "Ночь кино".

Во время пандемии коронавируса культурная жизнь Москвы протекает в онлайн-режиме. Городские библиотеки, музеи, галереи, парки и многие другие культурные площадки подготовили свои программы для тех, кто остался дома. На портале mos.ru запустили спецпроект "Культура Москвы онлайн", где можно увидеть десятки концертов, спектаклей, экскурсий, лекций и даже световые шоу.

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