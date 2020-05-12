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Собянин поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником

12:14
  • вторник
  • 12 мая 2020

Отдельно он поблагодарил медсестер и медбратьев коронавирусных госпиталей

Сергей Собянин поздравил медицинских сестер и медбратьев с профессиональным праздником. Об этом он написал на своей персональной странице во "В Контакте".

"У нас в Москве есть памятник военной медсестре. Такие хрупкие женщины на своих плечах выносили с поля боя сотни солдат. А сегодня на плечах медсестер и медбратьев держится наша медицина. Они дежурят у постели пациентов, следят за чистотой, ассистируют хирургам - делают сотни незаметных незаменимых дел. В профессиональный праздник я желаю всем медицинским сестрам и медбратьям крепкого здоровья", - написал мэр.

Отдельно Собянин поблагодарил тех медсестер и медбратьев, которые работают в коронавирусных госпиталях. Он заверил, что власти постараются сделать все возможное, чтобы облегчить их работу.

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