Собянин поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником

Отдельно он поблагодарил медсестер и медбратьев коронавирусных госпиталей

Сергей Собянин поздравил медицинских сестер и медбратьев с профессиональным праздником. Об этом он написал на своей персональной странице во "В Контакте".

"У нас в Москве есть памятник военной медсестре. Такие хрупкие женщины на своих плечах выносили с поля боя сотни солдат. А сегодня на плечах медсестер и медбратьев держится наша медицина. Они дежурят у постели пациентов, следят за чистотой, ассистируют хирургам - делают сотни незаметных незаменимых дел. В профессиональный праздник я желаю всем медицинским сестрам и медбратьям крепкого здоровья", - написал мэр.

Отдельно Собянин поблагодарил тех медсестер и медбратьев, которые работают в коронавирусных госпиталях. Он заверил, что власти постараются сделать все возможное, чтобы облегчить их работу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"