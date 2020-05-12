Назван способ избежать второй волны заболевания коронавирусом

Санитарные меры предотвратят цепное заражение

Санитарные правила, при условии их строгого соблюдения, позволят избежать цепного заражения коронавирусом. Таким образом удастся предотвратить вторую волну заболевания COVID-19, считают немецкие ученые.

Вице-президент института Роберта Коха Ларс Шааде напомнил гражданам на брифинге в Берлине о важности дистанцирования от других людей на улице и частого мытья рук с мылом. По словам медика, в магазинах и общественном транспорте, где соблюдать дистанцию сложно, нужно носить защитные маски.

"Поведение как в прошлом декабре... будет возможно только с появлением вакцины", - добавил Шааде. Ученый подчеркнул: до тех пор, пока не появится лекарство, нужно сделать все для сохранения низкого числа заболевших.

Эксперт отметил, Германия сейчас приближается к плато заболеваемости. Ситуация характеризуется, в частности, колеблющимся в районе единицы показателем распространения заболевания коронавирусом, вызванного одним больным, передает РИА Новости.

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