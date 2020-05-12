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Назван способ избежать второй волны заболевания коронавирусом

12:42
  • вторник
  • 12 мая 2020

Санитарные меры предотвратят цепное заражение

Санитарные правила, при условии их строгого соблюдения, позволят избежать цепного заражения коронавирусом. Таким образом удастся предотвратить вторую волну заболевания COVID-19, считают немецкие ученые.
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Вице-президент института Роберта Коха Ларс Шааде напомнил гражданам на брифинге в Берлине о важности дистанцирования от других людей на улице и частого мытья рук с мылом. По словам медика, в магазинах и общественном транспорте, где соблюдать дистанцию сложно, нужно носить защитные маски.

"Поведение как в прошлом декабре... будет возможно только с появлением вакцины", - добавил Шааде. Ученый подчеркнул: до тех пор, пока не появится лекарство, нужно сделать все для сохранения низкого числа заболевших.

Эксперт отметил, Германия сейчас приближается к плато заболеваемости. Ситуация характеризуется, в частности, колеблющимся в районе единицы показателем распространения заболевания коронавирусом, вызванного одним больным, передает РИА Новости.

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