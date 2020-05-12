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Система онлайн-оповещения ГИБДД об авто без пропусков заработала в Москве

13:12
  • вторник
  • 12 мая 2020

Посты полиции предупреждают о приближающемся нарушителе

Автомобили без цифровых пропусков на улицах Москвы теперь выявляют в режиме реального времени. В столице заработала система, оповещающая посты ГИБДД о приближении нарушителя, попавшего в объектив камеры видеофиксации.
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"Все это происходит автоматически и в режиме реального времени. При обнаружении нарушителя данные об автомобиле передаются на ближайшие посты ДПС", - рассказал журналистам руководитель дирекции фото- видеофиксации ЦОДД Евгений Леглер. Он отметил, что технология работает на базе более 2,5 тысяч камер.

В ГИБДД, в свою очередь, подчеркнули, что новая система позволяет существенно экономить время не только сотрудников полиции, но и законопослушных граждан – обладателей пропусков не приходится останавливать для проверки. Нарушителям же объясняют: если они поедут дальше, то получат штраф, передает ТАСС.

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