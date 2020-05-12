ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скончался писатель Константин Крылов

13:02
  • вторник
  • 12 мая 2020

Ему было 52 года

Скончался писатель и публицист Константин Крылов. Об это в фейсбуке сообщила его супруга Надежда Шалимова. Ему было 52 года.

В конце апреля Крылов перенес инсульт. Как сообщала Шалимова, медики оценивали его состояние как удовлетворительное. Тем не менее, в палату к нему не пускали из-за карантина. Позднее его выписали из больницы.

Константин Крылов публиковался в Сети и в печати под псевдонимом Михаил Харитонов.

Видео: Константин Крылов в программе "Право голоса" на канале "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Константин Крылов
Константин Крылов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.