Скончался писатель Константин Крылов

Ему было 52 года

Скончался писатель и публицист Константин Крылов. Об это в фейсбуке сообщила его супруга Надежда Шалимова. Ему было 52 года.

В конце апреля Крылов перенес инсульт. Как сообщала Шалимова, медики оценивали его состояние как удовлетворительное. Тем не менее, в палату к нему не пускали из-за карантина. Позднее его выписали из больницы.

Константин Крылов публиковался в Сети и в печати под псевдонимом Михаил Харитонов.

Видео: Константин Крылов в программе "Право голоса" на канале "ТВ Центр".

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