"Бегство из дворца": в США снимут фильм о Меган Маркл и принце Гарри

Имена главных актеров пока не разглашаются

Американский телеканал Lifetime TV решил снять художественный фильм о выходе принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи. Картину назовут "Гарри и Меган: бегство из дворца".

Как пишет Mirror, в фильме будут описаны события, которые приключились с герцогами Сассекскими после рождения их сына Арчи. Нападки со стороны СМИ, идея о переезде в Канаду и США, объявление о сложении с себя обязанностей и полномочий старших членов королевской семьи - все это найдет свое место в новой ленте.

"В фильме пойдет речь о борьбе молодых родителей за свою независимость и о проблемах, связанных с принадлежностью к королевской семье. Эти проблемы в конечном счете привели к тому, что Гарри и Меган освободились от семейных уз, чтобы начать жизнь по собственным правилам", - рассказал источник.

Кто исполнит главные роли в фильме, не уточняется. Когда картина выйдет на экраны, неизвестно.

В 2018 году Lifetime TV выпустил два фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Первая картина рассказывала вымышленную версию их знакомства, а вторая повествовала о первом месяце их совместной жизни после женитьбы.

Напомним, что 31 марта принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от привилегий и обязанностей старших членов монаршей семьи, потеряли возможность представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишились титулов Их Высочеств. Сначала они перебрались в Канаду, а затем в США, где живет мама Маркл.

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