Дума соберется на дополнительное заседание для обсуждения инициатив Путина

Это произойдет на следующей неделе

Реализацию инициатив президента по поддержке населения Госдума обсудит уже на следующей неделе. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, депутаты ожидают внесения законопроектов. Для этого будет созвано дополнительное заседание, передает "ТВ Центр".

"Большой комплекс мер, который озвучен президентом, мы считаем, правильно было вынести для приоритетного рассмотрения. Сделать все возможное, чтобы решения, требующие законодательного обеспечения, приняты были бы как можно быстрее. Мы на это нацеливаем наших коллег, депутатов Государственной Думы, и вместе с экспертами будем работать над законопроектами, которые ожидаем от правительства, а также депутатскими инициативами в рамках реализации поручений президента", - сообщил Володин.

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