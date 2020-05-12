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Дума соберется на дополнительное заседание для обсуждения инициатив Путина

14:48
  • вторник
  • 12 мая 2020

Это произойдет на следующей неделе

Реализацию инициатив президента по поддержке населения Госдума обсудит уже на следующей неделе. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, депутаты ожидают внесения законопроектов. Для этого будет созвано дополнительное заседание, передает "ТВ Центр".

"Большой комплекс мер, который озвучен президентом, мы считаем, правильно было вынести для приоритетного рассмотрения. Сделать все возможное, чтобы решения, требующие законодательного обеспечения, приняты были бы как можно быстрее. Мы на это нацеливаем наших коллег, депутатов Государственной Думы, и вместе с экспертами будем работать над законопроектами, которые ожидаем от правительства, а также депутатскими инициативами в рамках реализации поручений президента", - сообщил Володин.

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