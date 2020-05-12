ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Елизавета Боярская предстала перед поклонниками без макияжа

13:30
  • вторник
  • 12 мая 2020

Актриса опубликовала видео

Елизавета Боярская предстала перед своими подписчиками в инстаграме без макияжа. 34-летняя артистка предпочитает не пользоваться косметикой, находясь в самоизоляции.

На видео, опубликованном в сторис, видно, что на лице Боярской нет ни румян, ни туши, ни тонального крема, отмечает издание argumenti.ru. Одета актриса тоже скромно - на ней простая тельняшка в красную полоску. Но об украшениях она не забыла - в ушах можно заметить сережки, а на шее два кулона.

В период самоизоляции перед своими подписчиками предстали без макияжа многие российские звезды. Тренд поддержали Полина Гагарина, Кристина Асмус, Наталья Водянова и многие другие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.