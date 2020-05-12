Елизавета Боярская предстала перед поклонниками без макияжа

Актриса опубликовала видео

Елизавета Боярская предстала перед своими подписчиками в инстаграме без макияжа. 34-летняя артистка предпочитает не пользоваться косметикой, находясь в самоизоляции.

На видео, опубликованном в сторис, видно, что на лице Боярской нет ни румян, ни туши, ни тонального крема, отмечает издание argumenti.ru. Одета актриса тоже скромно - на ней простая тельняшка в красную полоску. Но об украшениях она не забыла - в ушах можно заметить сережки, а на шее два кулона.

В период самоизоляции перед своими подписчиками предстали без макияжа многие российские звезды. Тренд поддержали Полина Гагарина, Кристина Асмус, Наталья Водянова и многие другие.

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