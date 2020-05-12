Курорты Кубани готовы принять отдыхающих с 1 июня

Откроются санатории, имеющие медицинскую лицензию

Курорты Кубани откроются для приема отдыхающих с 1 июня. Въехать в регион смогут только туристы, которые приобрели путевки, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Основанием для проезда в санаторий будет санаторно-курортная путевка. Ответственность за нахождение гостя на территории санатория будет лежать на самом лечебном учреждении", - пояснил Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба.

Краснодарский край – один из первых российских регионов, в которых ввели ограничительные меры, они начали действовать с 31 марта. А курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса еще раньше - с 28 марта. Гостиницы также не принимали отдыхающих.

Теперь же, по словам губернатора, предприятия, имеющие медицинскую лицензию, могут начать работу - но в строгом соответствии с регламентом, утвержденным региональным Роспотребнадзором. Кондратьев добавил, что до 1 январе 2021 года на Кубани не будет взиматься курортный сбор.

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