Прилучный на самоизоляции задолжал 19,5 тысячи по штрафам ГИБДД

Нарушения правил зафиксировали дорожные камеры

Актер Павел Прилучный за время самоизоляции накопил неоплаченных штрафов на 19 500 рублей.

Как пишет kp.ru, на звезду зарегистрированы автомобили Range Rover и Mercedes-Benz GL 350. Дорожные камеры зафиксировали, как человек за рулем этих иномарок нарушал правила разметки и превышал скорость в Москве и Подмосковье. Точно известно, что одно из нарушений ПДД попало на камеру 17 апреля.

Источник издания уточнил, что в собственности Агаты Муцениеце, жены Прилучного, нет ни одного автомобиля. Между тем в Instagram звезды можно часто увидеть фото и видео из салона иномарки.

Напомним, в феврале Муцениеце и Прилучный объявили о разводе. Актриса и телеведущая обвинила мужа в рукоприкладства, тот отрицает все обвинения. Несмотря на скандал, знаменитости решили сохранить нормальные отношения. Они воспитывают двух детей - Тимофея и Мию. Из-за ситуации с коронавирусом Муцениеце и Прилучный до сих пор не оформили развод.

Видео: Новая жизнь после развода​

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