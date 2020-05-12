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Прилучный на самоизоляции задолжал 19,5 тысячи по штрафам ГИБДД

13:58
  • вторник
  • 12 мая 2020

Нарушения правил зафиксировали дорожные камеры

Актер Павел Прилучный за время самоизоляции накопил неоплаченных штрафов на 19 500 рублей.
"Прости меня": Муцениеце пожелала Прилучному найти новую любовь

Как пишет kp.ru, на звезду зарегистрированы автомобили Range Rover и Mercedes-Benz GL 350. Дорожные камеры зафиксировали, как человек за рулем этих иномарок нарушал правила разметки и превышал скорость в Москве и Подмосковье. Точно известно, что одно из нарушений ПДД попало на камеру 17 апреля. 

Источник издания уточнил, что в собственности Агаты Муцениеце, жены Прилучного, нет ни одного автомобиля. Между тем в Instagram звезды можно часто увидеть фото и видео из салона иномарки. 

Напомним, в феврале Муцениеце и Прилучный объявили о разводе. Актриса и телеведущая обвинила мужа в рукоприкладства, тот отрицает все обвинения. Несмотря на скандал, знаменитости решили сохранить нормальные отношения. Они воспитывают двух детей - Тимофея и Мию. Из-за ситуации с коронавирусом Муцениеце и Прилучный до сих пор не оформили развод. 

Видео: Новая жизнь после развода​

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