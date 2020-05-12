Теракт предотвратили в Тверской области

Задержанный планировал нападения в городе Кимры

В городе Кимры Тверской области предотвращен теракт. Об этом во вторник сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

За подготовку к теракту задержан россиянин 2001 года рождения. Молодой человек планировал поджог зданий органов власти, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. При обыске у него изъяты три коктейля Молотова, травматический пистолет, переделанный под боевой, а также холодное оружие и средства связи.

Также, сообщили в ФСБ, найдены дневники, в которых молодой человек описывал планируемые преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Видео задержания публикует ТВЦ.RU.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"