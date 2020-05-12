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Российские операторы просят власти разрешить турпоездки с 1 июня

14:21
  • вторник
  • 12 мая 2020

А с 1 июля – и международный туризм

Туристические поездки между регионами страны можно возобновить уже с 1 июня, считают в Российском союзе туриндустрии и гостиничной ассоциации. РСТ и РГА направили письмо с соответствующей просьбой главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.
Озвучены меры поддержки российских туроператоров

В обращении подчеркивается, что речь идет о поездках между российскими регионами, в которых наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка. Список открытых для поездок субъектов можно расширять по мере улучшения ситуации с коронавирусом.

Международный туризм, по мнению руководства РСТ и РГА, можно частично восстановить с 1 июля. Предлагается разрешить поездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса. Полностью возобновить работу отрасли можно с 1 января 2021 года, приводит мнение туроператоров "Интерфакс".

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