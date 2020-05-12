Путин обсудил с Сечиным ситуацию в нефтегазовой отрасли

Президент провел встречу с главой "Роснефти"

Ситуацию в нефтегазовой отрасли и положение дел в "Роснефти" обсудил Владимир Путин с главой компании Игорем Сечиным. Рабочая встреча прошла во вторник в Ново-Огарёво.

Президент поинтересовался, как именно государство может оказать помощь отрасли. Игорь Сечин попросил перенести на более поздний срок налоговые платежи по геолого-разведочным работам. А также смягчить политику банков по кредитам для поддержки инвестиционных программ. Пока их придется сократить более чем на 200 миллиардов рублей, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность компании.

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