Собянин рассказал о строительстве метро в период пандемии коронавируса

Мэр осмотрел ход строительства станции "Кленовый бульвар" БКЛ метро

В Москве во вторник возобновили работу многие промышленные предприятия и строительные организации. Специалисты продолжают возведение социальных и транспортных объектов. В период действия режима повышенной готовности работы не прекращались и в столичной подземке. Там идёт строительство станции метро "Кленовый бульвар". Ход работ сегодня осмотрел Сергей Собянин.

Вот так сейчас выглядит будущий вестибюль станции "Кленовый бульвар". Котлован уже готов - 30 метров под землёй. Рабочие укрепляют его основание и занимаются гидроизоляцией. Все идёт по графику: более 500 специалистов трудятся круглосуточно, передает "ТВ Центр".

Восточный участок Большой кольцевой линии метро пройдёт от Каширской до Нижегородской. Всего здесь будет четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики". Это не только улучшит транспортную доступность района, н о и разгрузит соседние линии метро. Всего в нескольких минутах ходьбы от будущей станции "Кленовый бульвар" - один их любимых парков москвичей.

Здесь уже начинается музей-заповедник "Коломенское", где находится храм Вознесения - памятник ЮНЕСКО. Поэтому еще при проектировании специалисты старались свести к минимуму воздействие метро на территорию парка. Сама станция находится за его пределами, а подземные тоннели пройдут в стороне от его центральной части.

Именно поэтому понадобился тоннелепроходческий щит большого диаметра - почти 11 метров. Комплекс с символическим названием "Победа" был разработан российскими и китайскими инженерами специально для строительства метро в Москве.

В сутки "Победа" может проходить до 18 метров, сразу прорезая двухпутный тоннель. Управление машиной полностью автоматизировано. Сегодня ход работ осмотрел Сергей Собянин. Он отметил, что несмотря на все ограничения, строительство метро в столице не останавливалось.

"Большая стройка, большое количество людей, большое количество техники, технологий. Но останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс. Это важнейшая стройка для Москвы и для москвичей. Мы понимаем необходимость строительства, необходимо соблюдать и санитарные требования. Считаю, что необходимо наделить строительный надзор еще и функциями по контролю санитарного состояния объектов и выполнения тех требований, которые предъявляются к стройке с точки зрения безопасности людей во время пандемии. Поэтому подготовьте соответствующие поправки в Указ, я его подпишу", - отметил Собянин.

С сегодняшнего дня в Москве вновь начинаются строительные работы, которые были приостановлены из-за пандемии. Строятся дороги, детские сады, школы и жилые дома по программе реновации. По поручению мэра, на каждом объекте будут строго следить за соблюдением санитарных норм и правил.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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